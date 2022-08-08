Иркутск, 8 августа, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Более трёх тысяч жителей Иркутской области приняли участие в мероприятиях, направленных на поддержку рынка труда, сообщает 8 августа телеграм-канал правительства региона.

Александр Торопов Служба занятости

Для реализации этой деятельности в регионе заключено 351 соглашение для организации общественных работ и 76 соглашений на организацию временной занятости. Мероприятия проводятся в рамках комплексного плана и дополнительных мер по сохранению занятости.

«Нами приняты механизмы, способствующие оперативно оценить текущую ситуацию на рынке труда, чтобы принимать своевременные решения. Важно, чтобы от наших действий был социальный эффект, состоящий в сохранении доходов населения и возможности трудоустройства тех, кто находится в поиске работы», — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, минтруд Иркутской области провел анкетирование более пяти тысяч предприятий по вопросам введения ограничительных мер в отношении России. В начале июля 2022 года сообщалось, что значительных кадровых изменений в организациях не запланировано, заработная плата выплачивается своевременно.

Показатель численности безработных граждан и уровня регистрируемой безработицы аналогичен началу года и составляет — 1%.

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