Вильнюс, 8 августа, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В июле размер годовой инфляции в Литве достиг рекордного значения 21,6%. Об этом сообщили в департаменте статистики страны.

Инфляция

В ведомстве рассказали, что в июле 2022 года по сравнению с июлем 2021 года инфляция составила 21,6%.

«Наибольшее влияние на годовую инфляцию оказал рост цен на топливо, молоко и молочные продукты, сыр, яйца, теплоэнергию, электроэнергию, хлеб и зерновые продукты, твердое топливо, мясо и мясопродукты, газ, услуги кафе, ресторанов и подобных учреждений, услуги по ремонту и техосмотру личных транспортных средств, на масла и жиры, а также овощи», — рассказали в статистическом департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк Англии не сможет остановить рост инфляции в Британии одним только повышением базовой ставки, заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.