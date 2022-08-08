Уфа, 8 августа, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Форумы «Управдом» для разъяснения гражданам в Башкирии жилищно-коммунальных вопросов поручил организовать чиновникам глава региона Радий Хабиров. Об этом 8 августа он сообщил на заседании регионального правительства в центре управления республикой.

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«Нашей недоработкой было то, что мы недостаточно подробно разъясняем жителям все жилищно-коммунальные вопросы. Поэтому с 20 августа до 20 сентября в каждом городе и районе проведём форумы «Управдом» с обязательным участием глав муниципалитетов», — сообщил глава региона.

Он отметил, что на эти встречи с местными жителями нужно приглашать также и представителей ресурсоснабжающих предприятий.

«В конце сентября заслушаем итоговый доклад о прошедших встречах», — заявил он.

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