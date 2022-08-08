* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 8 августа, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В афганской провинции Пактика в уезде Хошаманд убит глава местного управления министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Согласно источникам, талибский (организация, деятельность которой запрещена в РФ) чиновник был расстрелян в упор неизвестными вооружёнными лицами.

Ответственность за это нападение взял на себя Фронт национального освобождения Афганистана, опубликовав информационный бюллетень, в котором сказано, что этот чиновник «причинял много зла людям и за это был убит партизанами фронта».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

Фронт национального освобождения ранее взял на себя ответственность за ряд нападений на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Газни и Пактике.