Москва, 8 августа, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Число украинских боевых машин реактивной системы залпового огня, уничтоженных российскими войсками в ходе спецоперации на Украине, приближается к 800. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ, распространённой 8 августа.

Министерство обороны России Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган» по уничтожению позиций ВСУ

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено… 791 боевая машина реактивной системы залпового огня», — указано в сообщении.

Кроме того, уничтожено 3276 орудий полевой артиллерии и миномётов, 4774 единицы специальной военной автомобильной техники, 263 самолёта и 145 вертолётов, 1708 беспилотников, 363 зенитных ракетных комплекса, 4 269 танков и других боевых бронированных машин.

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