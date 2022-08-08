Сургут, Югра, 8 августа, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В Сургуте обнаружены тела супругов с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает «Вестник Сургутского района».

Убийство

Отец семейства был известен, как кандидат в депутаты Сургутской городской думы от ЛДПР. Знавшие погибшего однопартийцы вспоминают о нём, как уравновешенном и спокойном человеке, который работал авиадиспетчером.

«Даже не победив на выборах, он продолжал общаться с избирателями. В последний раз виделись с ним в июле. Он рассказывал о своих планах на жизнь, предстоящем отпуске, о поступлении дочери в университет. Помогал семье, которая переехала из Донбасса. Ничего не показалось в нем такого будоражащего», — сообщил изданию о погибшем руководитель отделения ЛДПР в Югре Артём Зайцев.

Окончательные выводы будут сделаны после проведения судебно-медицинской экспертизы.