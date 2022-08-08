Москва, 8 августа, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) продолжается подготовка к трибуналу над военными преступниками из числа украинских неонацистов и военнослужащих. Об этом 8 августа заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По его словам, в народной республике надеются привлечь к этому процессу представителей как можно большего числа стран.

«Подготовка к трибуналу ведётся. Трибунал неизбежен. И один из первых трибуналов будет в Мариуполе. Готовится помещение, доказательная база. МИД работает по всем направлениям, чтобы как можно больше представителей международной общественности было на процессе. Чтобы ни у кого не осталось сомнений, что процесс максимально публичный и справедливый», — сказал Пушилин.