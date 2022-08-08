Москва, 8 августа, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки уничтожила пять пунктов управления ВСУ, а также живую силу и технику в 117 районах спецоперации, сообщили в 8 августа в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе оперативно-тактической группы ВСУ «Соледар» в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики и 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Белая Криница Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 117-и районах», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России высокоточными ракетами уничтожили за сутки в районе Харькове 150 боевиков ВСУ.

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