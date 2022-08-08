Красноярск, 8 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» для Красноярска закупят 12 электробусов и пять зарядных станций в 2023 году. На закупку выделено 627 млн рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничные электробусы

«В настоящее время федеральные средства в полном объёме доведены до департамента транспорта администрации Красноярска. Закупать новые машины город планирует в течение следующего года, и ориентировочно в конце года они выйдут на линию», — пояснилРенат Даутханов, первый заместитель министра транспорта края.

Помимо этого, в прошлом сезоне в Красноярске стартовало обновление троллейбусного парка. Для этих целей в этом году Красноярск приобретёт 12 современных троллейбусов с возможностью автономного хода. Средства также предусмотрены нацпроектом «Экология» и доведены до администрации города. Стоимость машин составляет 443 млн рублей.

РанееИА REGNUM сообщало, что в России расширяется эксперимент по квотированию вредных выбросов: еще 29 городов стали участниками федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Благодаря государственной инициативе к 2030 году в городах, уровень загрязнения воздуха в которых оценивается на текущий момент как высокий и очень высокий, выбросы опасных загрязняющих веществ будут снижены в два раза.

Читайте также: Россия за чистый воздух