Минск, 8 августа, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Между Азербайджаном и Белоруссией начал курсировать ускоренный грузовой поезд. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги (БЖД).

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«В рамках развития коридора Север — Юг Белорусской железной дорогой совместно с ОАО «РЖД» и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» запущен новый проект — курсирование ускоренного поезда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такой поезд доставляет проезжает от одной страны до другой за семь суток. При этом сохраняются конкурентные цены на доставку.

Сообщается, что с конца июля из Белоруссии в Азербайджан уже отправили три первых ускоренных грузовых поезда, с лесопродукцией. В БЖД считают развитие перевозок в Азербайджан одним из важных составляющих развития предприятия.