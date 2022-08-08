Москва, 8 августа, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Девятнадцать снарядов американской системы залпового огня HIMARS и семь беспилотников сбиты российскими средствами ПВО в ходе спецоперации на Украине за минувшие сутки. Об этом сообщили 8 августа в Минобороны России.

Defense. gov HIMARS

Семь украинских беспилотников сбиты в ДНР в районах населённых пунктов Кирилловка, Мандрыкино и Крапивницкое. БПЛА также сбиты у Барвенково, Долгенького и Савинцев в Харьковской области, у Барвинка — в Херсонской области.

«Кроме того, сбиты в воздухе 19 реактивных снарядов американской системы залпового огня «Хаймарс» в районах населенных пунктов Сухая Каменка Харьковской области, Мелитополь Запорожской области и Антоновка Херсонской области», — говорится в сообщении.

Три украинские ракеты «Точка-У» перехвачены в воздухе в Харьковской и Херсонской областях.

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