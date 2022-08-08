Нью-Дели, , 13:59 — REGNUM Большинству сотрудников предыдущего правительства Афганистана грозит смерть из-за доступа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к их цифровым данным. В своём последнем репортаже от 8 августа Hindustan Times рассказала о жизни бывшей сотрудницы Генеральной прокуратуры Афганистана, которая уже год тайно живёт в страхе и ужасе из-за доступа радикалов к её цифровым данным, полученным в прокуратуре.

Биометрические данные Leszek Leszczynski

Эта женщина, которая использовала псевдоним «Садаф» из страха перед талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), рассказала, что за год она со своими тремя детьми не жила на одном месте более двух недель.

Согласно статье индийской газеты, Садаф не единственная, кто находится в опасности из-за доступа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к биометрической информации; тысячи бывших государственных служащих живут в подполье.

Азиз Рафии, исполнительный директор некоммерческой Ассоциации афганского гражданского общества, сообщил, что каждый день он получает сотни отчаянных сообщений от афганцев, которые находятся в бегах из-за страха перед «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Рафии заявил, что запуск биометрических систем с самого начала был большой ошибкой.

В начале этого года международная организация «Хьюман Райтс Вотч» сообщила, что после захвата власти в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовали информацию биометрической системы для отслеживания тех, кто работал с иностранными правительствами, войсками и агентствами по оказанию помощи.