Минск, 8 августа, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко скептически отреагировал на идею установить ему памятник.

President.gov.by Александр Лукашенко

По его словам, он выступает против таких предложений, процитировав идею поставить памятник «Лукашенко, Петрову, Сидорову».

«Слушайте, мы делаем свою работу, какие памятники? Давайте будем от конкретного: возьмите недавно — ребята, наши пилоты, погибли, уводя самолёт от Барановичей. Через год мы поставили на том месте памятник. И они заслужили это. Если кто-то заслуживает — ради бога. Но это не должно быть какой-то модой», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Президент Белоруссии упомянул инцидент, случившийся в 2021 году. Пилоты военного самолёта Як-130 посмертно получили звания героев, а на месте авиакатастрофы появился памятник.