Качугский район, , 13:58 — REGNUM Аппарат искусственной вентиляции легких приобрели для Качугской районной больницы в рамках регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области, сообщает 8 августа региональный минздрав.

Аппарат искусственной вентиляции легких Минздрав Прибайкалья

Оборудование установлено в палате реанимации и интенсивной терапии ОГБУЗ «Качугская ОБ». Его стоимость составила более 2 млн. рублей.

«Губернатором региона Игорем Кобзевым поставлена задача по обновлению материально-технической базы наших учреждений. Программа модернизации первичного звена позволяет оказывать качественную медпомощь в отдалённых территориях», — подчеркнул осуществляющий полномочия министра здравоохранения региона Алексей Шелехов.

На сегодняшний день новое оборудование в Качугской больнице подключено и работает. Напомним, что искусственную вентиляцию лёгких применяют при интоксикациях, органических поражениях нервной системы, а также в случаях тяжёлого течения пневмонии и ковида.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного ухудшилась: по состоянию на 8 августа 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8707 человек (+3 за выходные).

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