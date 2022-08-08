Москва, 8 августа, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Отношения между США и Китаем обострились после визита на Тайвань. Теперь существуют опасения, что США и Китай могут начать войну из-за Тайваня, и это, несмотря на то, что Пелоси не представляет исполнительную ветвь власти, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Китай принципиален и не расслабляется после того, как Пелоси улетела с Тайваня, потому что более четырех десятилетий назад правительство США признали Народную Партию единственным законным правительством Китая, а также признали позицию Китая, согласно которой Тайвань является частью Китая, пообещав поддерживать с Тайванем только неофициальные отношения.

Тайвань управляется независимо от Китая с 1949 года, но Пекин считает остров частью своей территории. Пекин пообещал в конечном итоге объединить Тайвань с КНР, даже при помощи силы в случае необходимости.

Вопреки неоднократным предупреждениям Китая Пелоси осуществила свой визит, и теперь Китай считает ее поездку явным нарушением договоренностей с США о политики «одного Китая с Тайванем» и подрывом политического статус-кво в Тайваньском проливе. Поездка спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси однозначно усилила напряженность в отношениях между странами.

Больше всего беспокоит то, что Китай имеет огромный военный и экономический потенциал, и ухудшение отношений могут спровоцировать конфликт, который может привести к открытой конфронтации с США.

Это связано с тем, что Китай не исключает применения силы для достижения «воссоединения» Тайваня, а Соединенные Штаты не исключают защиты Тайваня в случае нападения Китая.

Пекин ранее выражал свое неудовольствие, предупреждая о так называемых провокациях США или Тайваня. И, казалось бы, бесконечная спираль эскалации конфликтов уже обыденность, на чем сегодня строятся отношения США, Китая и Тайваня.

Однако на данный момент существует серьезный риск стратегического недопонимания и военного просчета между США и Китаем. Когда самолет Пелоси приземлился в Тайбэе, многие сочли жесткие заявления Китая не более чем блефом.

Но пока рано думать, что крупного кризиса удалось избежать. Для Китая этот момент, вероятно, станет неприятным пробуждением, а также поворотным моментом в отношениях между США, Китаем и Тайванем.

Пекин имеет в своем распоряжении как экономические, военные и финансовые инструменты давления на США, которые он может начать использовать. Наряду с растущим стремлением к расширению НАТО до порога Китая, небольшие по отдельности, но в совокупности монументальные шаги со стороны Соединенных Штатов и их союзников подталкивают Китай к войне.

Бесполезная авантюра Пелоси и США вполне может стать тем, что приблизило мир на один шаг к катастрофическому военному конфликту», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, интересы Пекина призвал уважать Соединённые Штаты Китай. Такое заявление сделал официальный представитель минобороны КНР У Цянь.

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