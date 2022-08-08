Ростов-на-Дону, , 13:58 — REGNUM 60-летний житель Ростова-на-Дону, убивший шестилетнего внука, признан невменяемым. Мужчина предстанет перед судом для решения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера, сообщили ИА REGNUM в донском управлении СК России 8 августа.

Психиатрическая больница Цитата из х/ф «Кавказская пленница». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР

Трагедия случилась 22 октября 2021 года на улице Лекальной. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс мальчику множественные ножевые ранения. Ребёнок погиб.

В рамках расследования уголовного дела была стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, которая выявила, что на момент совершения преступления у мужчины на фоне хронической алкогольной интоксикации развилось временное психическое расстройство, лишающее его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Мужчина представляет опасность не только для себя, но и окружающих, поэтому нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре общего типа.

Материалы уголовного дела направлены в суд.