Лос-Анджелес, США, 8 августа, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Американская певица и актриса Селена Гомес в недавнем интервью рассказала о своих планах на жизнь. Об этом 8 августа пишет Spletnik.

Цитата из клипа Селена Гомес

По словам певицы, она собирается создать свою семью, встретив подходящего человека. «Я надеюсь выйти замуж и стать мамой. В конце концов я устану от всего этого. Я, вероятно, посвящу большую часть своей жизни благотворительности, прежде чем успокоюсь», — считает артистка.

Ранее в Сети появились слухи о романе Селены Гомес с продюсером Андреа Иерволино. Пара часто появлялась вместе, однако свои отношения не подтверждала.