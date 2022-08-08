Москва, , 13:54 — REGNUM В Совфеде настаивают на признании режима президента Украины Владимира Зеленского террористической организацией в том числе в связи с обстрелом ВСУ Запорожской АЭС.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

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«Режим Зеленского должен быть признан террористической организацией. Хунта в Киеве занялась ядерным терроризмом», — рассуждает сенатор Андрей Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Минобороны России рассказали, что подразделения 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец, находящийся на противоположном берегу Каховского водохранилища, обстреляли Запорожскую АЭС.

Россия в соответствии с международной конвенцией, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 года, указанные преступные действия украинских властей расценивает как ядерный терроризм.

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