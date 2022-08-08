Москва, , 13:53 — REGNUM На данный момент в населенном пункте Пески Донецкой Народной Республикой (ДНР) идет «дозачистка» от украинских оккупантов. Об этом 8 августа заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Флаг ДНР Иван Шилов, ИА REGNUM

При этом глава народной республики отметил, что Пески были оборудованы серьёзными фортификационными сооружениями, что осложняло процесс освобождения.

«То, что осталось от Песок удручает. Там шли серьезные бои. До настоящего момента происходит дозачистка противника. Противник там вгрызался в землю — фортификационные сооружения серьезные», — сказал Пушилин.

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