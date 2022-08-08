Липецк, 8 августа, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Липецкой области 8 августа выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусом — на 17 больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Госпитализированы за сутки четыре человека. Всего зарегистрировано 154 тыс. 829 случаев заражения.

За весь период наблюдения 149 тыс. 870 человек выписаны, в том числе 12 — за последние сутки.

За весь период скончались 3811 человек. Подтвержден один новый летальный случай.