Змеиногорск, Алтайский край, 8 августа, 2022, 13:53 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому краю 8 августа известило об возбуждении уголовного дела по факту гибели рабочего на территоии Корбалихинского рудника.

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Трагедия произошла 5 августа 2022 года во время выполнения работ. От полученных телесных повреждений 35-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователями СК устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также должностные лица предприятия, в чьи обязанности входит контроль за соблюдением требований безопасности при производстве опасного вида работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году объем инвестиций в объекты Корбалихинского рудника и Рубцовской обогатительной фабрики превысил три миллиарда рублей.

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