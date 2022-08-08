Варшава, , 13:52 — REGNUM У Польши есть право самостоятельно распоряжаться энергоресурсами, невзирая на решения Евросоюза о сокращении потребления газа. Об этом 8 августа заявила польский министр климата и окружающей среды Анна Москва в интервью для издания Sieci.

«Энергетическая безопасность лежит в исключительной компетенции стран. Мы никогда не согласимся на ее перевод на европейский уровень. Никто не может заставить нас регулировать потребление газа или вводить другие ограничительные меры. Более того, мы не хотим принимать решения об ограничениях в других государствах», — сказала она.

При этом Москва уточнила, что ранее Еврокомиссия не смогла на последнем заседании совета ЕС добиться того, чтобы сокращение потребления голубого топлива во всех странах сообщества было обязательным.

«Оно будет добровольным, и решение принимает в этом отношении суверенно каждая страна», — добавила министр климата и окружающей среды Польши.

Также она указала, что инфраструктура и газопроводы, а также приобретенный газ являются собственностью Польши и только польская сторона может решать, как это будет использовано.

«Подчеркиваю, что Еврокомиссия не может нас ни к чему принудить», — добавила Москва.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее итальянский политолог, бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи написала, что возможное затишье в конфликте на Украине может привести к расколу в рядах Евросоюза по вопросу поддержки Киева.