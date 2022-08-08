Кабул, 8 августа, 2022, 13:52 — ИА Регнум. После взрывов, гремевших три дня подряд в некоторых частях столицы Афганистана, жители западной части Кабула сообщили, что телекоммуникационные услуги в этой части города серьёзно нарушены, передаёт телеканал Afghanistan International.

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«С 7 августа отключены услуги связи в 3-м, 5-м и 13-м округах», — уточняют местные источники.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали никаких объяснений по этому поводу.

Добавим, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воспрепятствовали проведению церемонии Ашура в некоторых районах Кабула и в других афганских городах. С утра 8 августа в Западном Кабуле наблюдается усиленное присутствие вооружённых талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), некоторые улицы закрыты для движения.

За последние три дня в Кабуле прогремели три взрыва: 5 августа в жилом массиве «Саркариз», 6 августа — в районе «Пуле-Сухта», 7 августа — на улице Асмаи.

Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) сообщает, что только в результате первых двух взрывов погибло и было ранено около 120 человек. Ответственность за эти два события взяло на себя «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и Пакистане).