Лондон, 8 августа 2022, 13:51 — REGNUM Китай планирует занять территорию Тайваня «молниеносным нападением», пишет британская газета The Telegraph.
По информации СМИ, Китай планирует быструю атаку продолжительностью не более 48 часов. Авторы материала называют удар «молниеносным нападением».
По информации британской газеты, Пекин намерен учесть опыт Москвы в ходе специальной военной операции на Украине. Так, первая реакция западных стран на начало операции появилась лишь спустя 48 часов после начала действий.