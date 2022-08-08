The Telegraph: Китай планирует захватить Тайвань за 48 часов
Лондон, 8 августа, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Китай планирует занять территорию Тайваня «молниеносным нападением», пишет британская газета The Telegraph.
Иван Шилов ИА REGNUM
КНР и Тайвань
По информации СМИ, Китай планирует быструю атаку продолжительностью не более 48 часов. Авторы материала называют удар «молниеносным нападением».
По информации британской газеты, Пекин намерен учесть опыт Москвы в ходе специальной военной операции на Украине. Так, первая реакция западных стран на начало операции появилась лишь спустя 48 часов после начала действий.