Лондон, 8 августа, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Китай планирует занять территорию Тайваня «молниеносным нападением», пишет британская газета The Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

По информации СМИ, Китай планирует быструю атаку продолжительностью не более 48 часов. Авторы материала называют удар «молниеносным нападением».

По информации британской газеты, Пекин намерен учесть опыт Москвы в ходе специальной военной операции на Украине. Так, первая реакция западных стран на начало операции появилась лишь спустя 48 часов после начала действий.