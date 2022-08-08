Воронеж, , 13:50 — REGNUM В Воронежской области за последние сутки госпитализированы 16 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

8 августа выявлено 300 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 394 тыс. 365 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 383 тыс. 423 пациента, в том числе 197 — за последние сутки.

Всего скончались 8363 человека. Подтвержден один новый летальный случай.