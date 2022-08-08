Чебоксары, 8 августа, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Чувашии в 12 районах могут быть проблемы с размещением участковых комиссий для проведения предстоящих сентябрьских выборов. Антилидером является Козловский район, где под вопросом остаются четыре помещения. Об этом 8 августа заявил на планёрке в правительства замглавы республиканского ЦИК Игорь Михайлов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Выборы

При обсуждении хода подготовки к выборам была поднята проблема готовности помещений для размещения избирательных комиссий и проведения голосования. В основном под эти цели используются школы, клубы и дома культуры.

«В 12-ти районах есть проблемы по подготовке помещений для размещения избирательной комиссии. Помещения должны проходить комплексную проверку на предмет соответствия требованиям пожарной и антитеррористической безопасности», — сказал Игорь Михайлов.

По его словам, по одному проблемному помещению есть в Батыревском, Вурнарском, Комсомольском, Порецком, Урмарском, Цивильском, Чебоксарском и Яльчикском районах, по две — в Ибресинском, Красночетайском и Марпосадском районах, четыре — в Козловском районе.

«В основном там находятся помещения школ и домов культуры и там проходит ремонт. […] Вроде все ремонтные работы должны быть завершены в срок, но тем не менее есть опасность, что если в срок не закончат, то будут проблемы с размещением участковых комиссий», — добавил главы ЦИК Чувашии, отметив, что в настоящее время идёт актуализация информации о готовности помещений.

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Как сообщало ИА REGNUM, проходят 24 избирательные кампании в 15 муниципальных образованиях. Всего будет замещено 385 мандатов, на которые претендуют 1243 кандидата.