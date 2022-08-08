Уфа, , 13:51 — REGNUM Более трех тысяч баскетбольных мячей намерены подарить участникам регионального этапа соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» среди детских команд в Башкирии. Об этом 8 августа сообщил министр спорта республики Руслан Хабибов на совещании регионального правительства в центре управления Башкирией.

Участники соревнований Пресс-служба МЧС Саратовской области

«В День физкультурника 107 команд государственных и муниципальных служащих будут соревноваться на трассах парка «Патриот». Кроме этого, там же пройдёт региональный этап соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» среди детских команд. Его участники получат в подарок 3 500 баскетбольных мячей», — сообщил Хабибов.

Министр спорта отметил, что на праздник в качестве почётных гостей приедут директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Георгий Брюсов, олимпийский чемпион 1972 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 1976 года, баскетболист Иван Едешко иолимпийская чемпионка 1992 года по баскетболу Светлана Антипова.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил руководителям региональных органов власти принять активное участие в «Гонке героев».

«Это хорошая точка спортивного роста для всех нас. И очень здорово, что к нам приедут олимпийские легенды советского и российского спорта», — заявил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 13 августа на территории парка «Патриот» в Чишминском районе Башкирии пройдет «Гонка героев» среди государственных и муниципальных служащих. Для гостей и участников спортивного праздника будут организованы три развлекательные площадки (командная военно-тактическая игра лазертаг, квест «Форд Боярд», стрельба из лука и страйкбольный тир).