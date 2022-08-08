Тирасполь, 8 августа, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), ранее пережившая войну, разделяет скорбь осетинского народа по погибшим во время агрессии Грузии в августе 2008 года. Об этом говорится в заявлении МИД ПМР, обнародованном 8 августа.

Приднестровье

«Низко склоняем головы перед всеми, кто пал в борьбе за свободу и независимость своей страны, и желаем мирного неба над головой», — говорится в обращении.

В МИД ПМР отметили, что в Тирасполе по случаю годовщины начала грузино-осетинской войны прошла траурная акция, в ходе которой к мемориалу славы возложили цветы в память о погибших. В мероприятии принял участие замминистра иностранных дел ПМР Александр Стецюк.

Ранее соболезнования по случаю трагической годовщины в Южной Осетии выразил президент Абхазии Аслан Бжания.