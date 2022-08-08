Алексей Колчин,
8 августа 2022, 16:46 — REGNUM В Свердловской области 8 августа прошёл региональный этап V Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России 2022». Участники демонстрировали знание правил дорожного движения, улично-дорожной сети, исторических фактов и законодательства о такси. А после этого состоялся практический этап. В ходе него водители сразились в скоростном маневрировании и продемонстрировали навыки правильной установки детского кресла.
Автодром в Верхней Пышме, Свердловская область
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Местом проведения стал автодром в Верхней Пышме. Среди прочего водители состязались и в плавности вождения. Им предстояло выполнить основные элементы вождения, не расплескав содержимое стакана на крыше автомобиля.
Соревнования организовал общественный совет по развитию такси при поддержке Минтранса России и свердловского минтранса. Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM.
Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Зрители
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парковка. Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Водителям предстояло выполнить основные элементы вождения, не расплескав содержимое стакана на крыше автомобиля
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Водитель ставит стакан с водой на крышу автомобиля
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Состязание в плавности вождения
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Измерение расстояния до границ парковочного места
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Установка детского кресла
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Установка детского кресла
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Конкурс на скоростное маневрирование
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Измерение расстояния до границ парковочного места
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парковка. Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Водители сразились в скоростном маневрировании
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парковка. Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Соревнования организовал общественный совет по развитию такси при поддержке Минтранса России и свердловского минтранса
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Игрушечное такси
Алексей Колчин © ИА REGNUM