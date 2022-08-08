8 августа 2022 | Время чтения 1 мин

Алексей Колчин, , 16:46 — REGNUM В Свердловской области 8 августа прошёл региональный этап V Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России 2022». Участники демонстрировали знание правил дорожного движения, улично-дорожной сети, исторических фактов и законодательства о такси. А после этого состоялся практический этап. В ходе него водители сразились в скоростном маневрировании и продемонстрировали навыки правильной установки детского кресла.

Автодром в Верхней Пышме, Свердловская область Алексей Колчин © ИА REGNUM

Местом проведения стал автодром в Верхней Пышме. Среди прочего водители состязались и в плавности вождения. Им предстояло выполнить основные элементы вождения, не расплескав содержимое стакана на крыше автомобиля.

Соревнования организовал общественный совет по развитию такси при поддержке Минтранса России и свердловского минтранса. Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM.

Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Зрители Алексей Колчин © ИА REGNUM

Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Парковка. Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Водителям предстояло выполнить основные элементы вождения, не расплескав содержимое стакана на крыше автомобиля Алексей Колчин © ИА REGNUM

Водитель ставит стакан с водой на крышу автомобиля Алексей Колчин © ИА REGNUM Состязание в плавности вождения Алексей Колчин © ИА REGNUM

Измерение расстояния до границ парковочного места Алексей Колчин © ИА REGNUM

Установка детского кресла Алексей Колчин © ИА REGNUM

Установка детского кресла Алексей Колчин © ИА REGNUM

Конкурс на скоростное маневрирование Алексей Колчин © ИА REGNUM

Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Измерение расстояния до границ парковочного места Алексей Колчин © ИА REGNUM

Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Парковка. Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Водители сразились в скоростном маневрировании Алексей Колчин © ИА REGNUM

Парковка. Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Соревнования организовал общественный совет по развитию такси при поддержке Минтранса России и свердловского минтранса Алексей Колчин © ИА REGNUM

Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022» Алексей Колчин © ИА REGNUM