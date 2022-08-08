Марсель, Франция, 8 августа, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил об усилении контроля по всей Франции в отношении лиц, проводящих городские родео, передает BFM TV.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Во Франции 10-летняя девочка и 11-летний мальчик получили серьезные травмы, играя, когда их сбил мотоцикл во время городского родео.

«Я хочу сказать, что правительство имеет чрезвычайно твердую позицию не против городских родео, которые преподносятся как зрелище, а против преступных действий, которые убивают, которые причиняют очень серьезный вред», — подчеркнул министр внутренних дел Франции во время визита в Марсель.

«Я попросил полицию и национальную жандармерию в августе усилить контроль, и я хотел бы, чтобы с сегодняшнего дня было проведено 10 000 контрольных операций по всей территории страны для борьбы с этими преступными действиями людей», — добавил министр.

В июне 19-летний молодой человек погиб после того, как его сбил мотоцикл во время городского родео в Ренне. Министр защищал свою политику твердости, напоминая, «что за два месяца полицией и жандармерией было проведено 8000 операций» во Франции. Результатом их стало 1200 арестов, «неслыханных» и 700 конфискаций мотоциклов, квадроциклов или автомобилей.

Напомним, закон 2018 года усилил борьбу с мотогонками и предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы для виновных.