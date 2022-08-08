Москва, 8 августа, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Вооруженные силы России высокоточными ракетами уничтожили за сутки в районе Харькове 150 боевиков ВСУ, сообщили 8 августа в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«В результате ударов высокоточных ракет воздушного базирования в районе Харькова поражены пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих и 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, российская авиация уничтожила в Херсонской и Николаевской областях за сутки до 100 украинских боевиков.

Читайте также: ВКС РФ уничтожили в Херсонской и Николаевской областях до 100 боевиков ВСУ