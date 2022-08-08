Вашингтон, 8 августа, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Энди Серкис спродюсирует и срежиссирует сериал «Мадам!» о жизни скульптора Марии Тюссо. Об этом 8 августа сообщает Variety.

Luke Rauscher Восковая фигура Квентина Тарантино в музее мадам Тюссо

Шоу расскажет историю Тюссо, которая была новатором и пыталась строить свой бизнес в Парижа 18-го века, в эпоху Просвещения, Французской революции и правления террора. «Это не строгая историческая драма, а уморительно-безумная, без правил, анархическая, панковская выходка, созданная любопытным извращенным умом… Мари очень четко знает одну вещь: если вы собираетесь рассказать историю своей жизни, сделайте её интересной, даже если вам придется её выдумывать, и что бы ни случилось, вырежьте скучные фрагменты», — прокомментировал Серкис.

ИА REGNUM напоминает, что Анна Мария Тюссо — скульптор и основательница музея восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне (Великобритания). Музей был создан в 1835 году.