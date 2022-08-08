Вашингтон, , 13:51 — REGNUM Продюсер «Скуби-Ду! 2» Тони Червоне рассказал о работе над саундтреком для мультфильма, несмотря на отмену его премьеры. Об этом сообщило издание Variety 8 августа.

Мультфильм «Скуби-Ду» режиссёра Тони Червоне Цитата из трейлера

«Так что делать, если фильм отменили, но вы уже заплатили за сцену и музыкантов? Вы записываете чёртов саундтрек!», — заявил Червоне. Некоторые из поклонников мультфильма предположили, что композиция может войти в готовящийся альбом с саундтреками к ленте.

Ранее Warner Bros. отказалась от релизов кинокомикса «Бэтгерл» и мультфильма «Скуби-Ду! 2». Подобное решение связано с желанием руководства компании сосредоточиться на театральных премьерах, а не на проектах, которые производятся для стриминговых сервисов.

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