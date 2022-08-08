Сватово, ЛНР, 8 августа, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Артисты Луганского академического украинского музыкально-драматического театра (ЛАУМДТ) на Оборонной представили в освобожденном Сватово рок-оперу «Распятая юность», посвященную подвигу героев подпольной молодежной организации «Молодая гвардия», сообщается на сайте ГТРК Луганской Народной Республики.

ИА REGNUM Молодогвардейцы

Ранее, 6 августа, первыми спектакль увидели жители Троицкого района Республики. Всего же показ рок-оперы запланирован в 12 освобожденных городах ЛНР.