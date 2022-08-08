Запорожье, Украина, 8 августа, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Распоряжение о проведении референдума о воссоединении Запорожской области с Россией подписал глава региона. Об этом сообщает 8 августа РИА Новости.

Lišiak Референдум

По информации СМИ, глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении субъекта с РФ.

Ранее сообщалось, что референдум планировалось провести в сентябре 2022 года, обсуждалась конкретная дата.

Также в регионе заявили, что Киеву следует свыкаться с мыслью о потере Запорожской области.