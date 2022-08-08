Москва, 8 августа, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Российская авиация уничтожила в Херсонской и Николаевской областях за сутки до 100 украинских боевиков, сообщили 8 августа в Министерстве обороны России.

Mil.ru ВКС РФ

«В районах населенных пунктов Белогоровка Херсонской области и Павловка Николаевской области ударами ВКС России по боевым позициям 105-го и 106-го батальонов 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 70 националистов и 14 единиц автомобильной техники», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также в результате удара ВКС России в районе Новоплатовки Николаевской области уничтожено до 30 боевиков ВСУ и пять единиц автомобильной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты.