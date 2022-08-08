Сеул, , 13:44 — REGNUM Глава Южной Кореи Юн Сок Ёль встретится 12 августа с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, который прибудет с визитом в Сеул. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление пресс-секретаря южнокорейского лидера Кан Ин Сон.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш U.S. Mission Photo by Eric Bridiers

Сообщается, что в ходе встречи стороны обсудят ядерную программу КНДР, ситуацию в Северо-Восточной Азии и предстоящую сессию Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в сентябре в Нью-Йорке.

Напомним, что в июне текущего года Юн Сок Ёль и Антониу Гутерреш провели телефонный разговор.

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