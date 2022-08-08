Донецк, , 14:58 — REGNUM В народных республиках Донбасса наблюдается острый дефицит оборудования и средств для разминирования. Об этом ИА REGNUM 8 августа заявила волонтёр из ДНР на условиях анонимности.

Российские сапёры Mil.ru

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«Сейчас в народных республиках наблюдается тотальный дефицит даже самых простых инструментов и средств, необходимых для разминирования», — заявил собеседник агентства.

Миноискатели приходится покупать волонтёрам, при этом всё равно их остро не хватает, сообщил волонтёр.

«Очень нужны сапёрные «кошки», качественные, с прочным длинным шнуром, для открывания дверей и других целей. Не хватает электронных и электромеханических таймеров на взрывоопасных предметах, акустических, магнитных, оптико-электронных датчиков. Есть нехватка даже саперных лопат и очков для сапёров, не говоря уже о взрывозащитных комплектах» — заключил волонтёр.