Москва, , 13:40 — REGNUM Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые ранее прошли в Сочи, вызвали заметный переполох в столицах стран Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 8 августа написал российский сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Алексей Пушков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Переговоры Путина с Эрдоганом, причем не в третьей стране, а в резиденции президента России в Сочи, безусловно, привнесли качественно новые моменты в ситуацию. И по этой причине вызвали заметный переполох в столицах стран НАТО», — отметил он в своём сообщении.

Также Пушков уточнил, что в этом случае можно говорить о сдвиге потому, что визит лидера страны НАТО в Россию подрывает стратегию Запада по изоляции Москвы.

«Если против такой изоляции — не только Китай, Индия или Аргентина, но и важный член западного альянса, это означает, что Западу его политика изоляции не удалась. Причем не только в глобальном масштабе, что и так очевидно, но даже на уровне самого западного альянса. И весь политический мир видит это», — пояснил российский сенатор.

Кроме того, он указал, что также в этом случае неправильно сводить всё к посредничеству Турции в неких переговорах между Москвой и Киевом, так как с украинской стороны нет готовности к каким-либо переговорам.

Помимо этого, Пушков уточнил, что также эти переговоры нужно оценивать именно по двусторонней составляющей, где в сфере торговли, перехода на национальные валюты во взаиморасчетах, признании платежной системы «Мир» и др., Россия и Турция смогли достичь важных договорённостей, которые подрывают политику западных антироссийских санкций.

«Эрдоган, естественно, продвигает интересы Турции, некоторые из которых могут входит и в противоречие с интересами России, и было бы странно, если бы он этого не делал. Но долгосрочные интересы Турции и России сегодня в ряде отношений совпадают. Встреча в Сочи показала, что два лидера намерены серьезно расширять сотрудничество на этой основе», — добавил российский сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рост расчётов в национальных валютах между Россией и Турцией или другими странами не имеет целью обрушить доллар.