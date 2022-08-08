Екатеринбург, 8 августа, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки, 7 августа, в медучреждения доставили 14 пациентов с коронавирусной инфекцией, что на 7 больше, чем днём ранее. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Излечились от COVID-19 ещё 127 человек. В общей сложности в регионе выздоровели 439 626 граждан.

В области за прошедшие сутки, обнаружили 284 случая заражения коронавирусом. От COVID-19 скончался ещё один человек. Общее число умерших от ковида в регионе достигло 10 787.