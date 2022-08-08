Ростов-на-Дону, 8 августа, 2022, 13:40 — ИА Регнум. На набережной Ростова-на-Дону 8 августа встретят теплоход «Мустай Карим». Туристы совершают путешествие «Сердце Дона» по маршруту Москва — Ростов-на-Дону — Москва. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Теплоход «Мустай Карим»

«В Ростове туристы смогут прогуляться по главным улицам — Большой Садовой и Пушкинской, полюбоваться особняками постройки конца ХIХ — начала ХХ веков, посетить Старый базар, познакомиться с городскими легендами и погрузиться в атмосферу такой разной и всегда гостеприимной донской столицы», - уточнил Логвиненко.

Туристы отправятся обратно 9 августа.

Четырёхпалубный теплоход на набережной реки Дон впервые встретили в 2020 году. Лайнер уже совершил круизы по маршрутам «Мелодия двух морей» и «Города античного наследия», в рамках которых туристы посетили Ростов-на-Дону и Азов.