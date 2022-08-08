Барнаул, , 13:38 — REGNUM Власти Алтайского края по причине роста заболеваемости COVID-19 могут в самое ближайшее время рассмотреть вопрос о возможности введения эпидограничений, в том числе масочного режима, сообщает 8 августа телеграм-канал краевого правительства.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

На сегодняшний день в Алтайском крае насчитывается уже 1681 заболевших коронавирусом, в госпиталях находится 231 пациент. Выросла нагрузка на службу скорой помощи — в среднем 2200 вызовов в сутки, в том числе порядка 300 вызовов поступает в связи с симптомами ОРВИ и пневмонии.

На фоне прироста заболеваемости жители края стали более активно прививаться от коронавирусной инфекции. За неделю вакцинировано 15 518 человек — прирост к предыдущей неделе составил 9 тысяч человек. Максимальная возможность вакцинации в крае составляет 15 тысяч человек в сутки.

С учетом складывающейся эпидситуации региональный Минздрав выступил с предложением ввести масочный режим для людей старше 65 лет, данная мера также рекомендуется для использования в коллективах организаций и учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Алтайском крае наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. Ежедневно регистрируют около 100 заболевших.

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