Саратов, , 13:52 — REGNUM Дорожная авария произошла в Волжском районе города Саратова днем 8 августа. Как сообщает «Регион 64 «со ссылкой на областную службу спасения, в результате ДТП пострадали семь человек.

Авария (сс) Pixel-mixer

По предварительным данным, авария произошла в 12:45 (местное время). У дома №19 по улице Усть-Курдюмской столкнулись автомобили «ВАЗ-2110», «Киа» и «Фольксваген».

Официальный представитель «Службы спасения Саратовской области» Никита Мухин уточнил, что в результате ДТП пострадали семь человек. В реанимацию доставили мужчину из «ВАЗ-2110», одну из пострадавших вызволяли при помощи гидравлического инструмента.

Причины аварии уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 6 августа авария произошла в Кировском районе Саратова на пересечении улиц Университетская и Большая Горная. Столкнулись легковые автомобили Lada Priora, BMW и грузовик HINO.

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