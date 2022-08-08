Гагра, Абхазия, , 13:37 — REGNUM Нападение Грузии на Южную Осетию в августе 2008 года было бесчеловечным и вероломным преступлением. Такое заявление сделал 8 августа президент Абхазии Аслан Бжания по случаю годовщины грузино-осетинской войны, сообщает пресс-служба абхазского лидера.

Аслан Бжания Presidentofabkhazia.org

«От имени народа Республики Абхазия и от себя лично выражаю искренние слова поддержки в связи с 14-й годовщиной начала вооруженной агрессии Грузии против Республики Южная Осетия», — говорится в обращении.

Бжания отметил стойкость и храбрость народа Южной Осетии и поблагодарил Россию за то, что защитила осетинский народ, справедливость и мир в регионе. Он подчеркнул, что в Абхазии знают, какова боль утраты родных и близких, и скорбят вместе с «братским югоосетинским народом».

Напомним, в августе 2008 года грузинская армия напала на Цхинвал. Россия на правах миротворцев вмешалась в грузино-осетинский конфликт и принудила Тбилиси к миру. После этого Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

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