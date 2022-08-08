Бухарест, 8 августа, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Национальное агентство налогов и сборов Румынии (ANAF) начало расследование в отношении политика, независимого сенатора Дианы Шошоакэ. Об этом 8 августа сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

По предварительным данным, Шошоакэ обвинили в неуплате налогов и растрате государственных средств. В настоящее время сообщается об аресте ее основных банковских счетов.

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Шошоакэ является одним из самых известных оппозиционеров Румынии. В парламенте страны она занимает пророссийскую позицию и регулярно высказывается в пользу возобновления активных политических и экономических контактов между Бухарестом и Москвой.