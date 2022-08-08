* запрещённая в России организация

Москва, , 13:42 — REGNUM Украинский неонацистский батальон «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потерял боеспособность в результате ударов российских сил. Командиры пытаются набрать новых бойцов из жителей Харькова, сообщает 8 августа Минобороны России.

Операция Z Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что нацформирование «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утратило боеспособность в результате точечных ударов ВКС России и ракетных войск по пунктам временной дислокации националистов. Другие причины — массовые потери и дезертирство наёмников.

Речь идёт действиях на Харьковском направлении.

«Для срочного восполнения потерь командиры нацистского формирования безуспешно пытаются заставить вступать в него жителей города Харькова», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля до 350 нацистов из батальона «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было уничтожено в Харькове в результате высокоточного удара ВКС.

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