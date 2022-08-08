Самара, , 13:39 — REGNUM Ремонт одной из дорог завершается в Самарской области. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Ремонт дороги ru.torange.biz

Сообщается, что рабочие завершают ремонтировать 26 км автотрассы Кошки — Романовка — Ерандаево — Андреевка — граница с Татарией. Сейчас они приступили к нанесению разметки. Отмечается, что в составе автодороги в нормативное состояние был приведен мост через ручей на км 17+021.

«Обустроили обочины и съезды, установили новые остановочные павильоны, восстановили и частично заменили дренажные трубы для прохода воды», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Алексеевском районе Самарской области завершается ремонт дороги к поселку Первокоммунарский.

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