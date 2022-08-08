Катав-Ивановск, Челябинская область, 8 августа, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Челябинской области арестована 38-летняя женщина, которая допустила смертельное ДТП. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе облпрокуратуры.

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Ей вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Суд отправил её в СИЗО до 6 октября. Гражданке грозит от 8 до 15 лет колонии.

Как сообщалоИА REGNUM, авария произошла в Катав-Ивановском районе днём 6 августа. Пьяная дама была за рулём автомобиля Renault Scenic. В селе Первуха автомобиль выехал в кювет и перевернулся. Погибли двое мужчин, которые находились на заднем сиденье.

Добавим, по данным ГИБДД, с 1 по 7 августа на дорогах Челябинской области было поймано 364 пьяных водителя. Об этом 8 августа сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.