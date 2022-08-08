Чебоксары, , 13:34 — REGNUM В Чебоксарах задержаны трое мужчин, которых подозревают в мошенничествах под предлогом оказания помощи попавшим в ДТП родственникам. Следствие установило 17 эпизодов преступной деятельности, ущерб оценивается в 7 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

Разбирательства начались весной 2022 года после участившихся обращений пострадавших, которые отдавали сбережения под предлогом помощи якобы попавшим в ДТП родственникам. Жертвами становились пенсионеры, которым звонили стационарный телефон. В частности, 89-летний чебоксарец отдал прибывшему курьеру 1,32 млн рублей, чтобы помочь своей снохе, а потом узнал, что никакого ДТП не было.

Подозреваемых задержали при попытке очередного хищения средств. Фигурантам уголовного дела стали двое чебоксарцев и один житель села Красные Четаи.

«Они нашли эту «работу» по объявлению в интернете, получая проценты от похищенной суммы. Всё остальное переводилось на различные банковские счета», — говорится в сообщении.

По оценке полиции, с мая по июль 2022 года жертвами мошенников стали 17 пожилых граждан, сумма ущерба оценивается почти в 7 млн рублей. Расследование уголовных дел продолжается.

В полиции отмечали, что одной из распространённых мошеннических схем является «помощь» родственникам, которые якобы попали в ДТП и им якобы нужны деньги для ухода от уголовного преследования. Правоохранители призывают жителей при получении подобных звонков прекращать общение, а также позвонить родственникам.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Перми задержали 19-летнего парня, которого подозревают в серии мошенничеств в отношении чебоксарцев. По версии следствия, пострадавшие пытались приобрести через социальную сеть одежду и постельное белье

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